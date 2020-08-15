Anlaşma sağlandı! Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Mensah...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren kulüplerden Beşiktaş ve Galatasaray bu sezon Kayserispor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Bernard Mensah'ı listesine almıştı. Hangi ekibe gideceği merak edilen Mensah için Başkan Berna Gözbaşı'dan da açıklama geldi.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernard Mensah için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile anlaştı. Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın önce 1.3 milyon Euro'ya kiralayıp, sezon sonu beğenilmesi durumunda satın alma teklifi karşısında Mensah'ı bonservisle alma önerisi, Beşiktaş'ı transferde avantajlı konuma getirdi.
3 MiLYON EURO UZUN VADEDE ÖDENECEK
Beşiktaş'ın 'uzun vadeli' 3 milyon Euro luk teklifini kabul eden Berna Gözbaşı, son kararı Mensah'ın vereceğini söyledi. Gözbaşı, "Son haftalarda Mensah'ın kafası karışık. Çünkü sadece Türkiye değil Avrupa'dan da bir çok takımın transfer listesinde. Kararı kendisine bıraktık" dedi.
ELNENY iÇiN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon kiralık oynattığı Elneny'yi yeniden kiralamak için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Mensah... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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