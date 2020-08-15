Anlaşma sağlandı! Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Mensah... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Anlaşma sağlandı! Beşiktaş mı, G.Saray mı? Mensah...

Anlaşma sağlandı! mı, mı? Mensah...

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Mensah...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren kulüplerden ve bu sezon formasıyla başarılı bir performans sergileyen 'ı listesine almıştı. Hangi ekibe gideceği merak edilen Mensah için Başkan 'dan da açıklama geldi.

, 'ın da gündeminde yer alan için Başkanı ile anlaştı. Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın önce 1.3 milyon Euro'ya kiralayıp, sezon sonu beğenilmesi durumunda satın alma teklifi karşısında Mensah'ı bonservisle alma önerisi, Beşiktaş'ı transferde avantajlı konuma getirdi.

3 MiLYON EURO UZUN VADEDE ÖDENECEK
Beşiktaş'ın 'uzun vadeli' 3 milyon Euro luk teklifini kabul eden Berna Gözbaşı, son kararı Mensah'ın vereceğini söyledi. Gözbaşı, "Son haftalarda Mensah'ın kafası karışık. Çünkü sadece değil Avrupa'dan da bir çok takımın listesinde. Kararı kendisine bıraktık" dedi.

ELNENY iÇiN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon kiralık oynattığı Elneny'yi yeniden kiralamak için ile görüşmelerini sürdürüyor.

  1. 15.08.2020
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