Galatasaray'a 'Demir' gibi stoper! İşte önerilecek rakam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'a 'Demir' gibi stoper! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'a 'Demir' gibi stoper! İşte önerilecek rakam

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi 'ı kadroya katmak istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 5 milyon TL teklif edilecek.

Geçen sezon 29 maça çıkan 1 gol atmış, 1 asist yapmıştı. altyapısından yetişen Adil, 2017'de 'e oldu. 2018-19 sezonunu Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 1.82 boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Adana Demir ile 'e çıkma şansını penaltılarla kaybetti. U19 Takımı'nda bir, U20 ve U21'de dörder maça çıkan Adil, çabukluğuyla dikkat çekiyor.


  1. 15.8.2020
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