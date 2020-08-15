Galatasaray'a 'Demir' gibi stoper! İşte önerilecek rakam
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ'ı kadroya katmak istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 5 milyon TL teklif edilecek.
Geçen sezon 29 maça çıkan Adil Demirbağ 1 gol atmış, 1 asist yapmıştı. Bucaspor altyapısından yetişen Adil, 2017'de Adana Demir'e transfer oldu. 2018-19 sezonunu Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 1.82 boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Adana Demir ile Süper Lig'e çıkma şansını penaltılarla kaybetti. Türkiye U19 Takımı'nda bir, U20 ve U21'de dörder maça çıkan Adil, çabukluğuyla dikkat çekiyor.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a 'Demir' gibi stoper! İşte önerilecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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