Galatasaray'a 'Demir' gibi stoper! İşte önerilecek rakam

Geçen sezon 29 maça çıkan Adil Demirbağ 1 gol atmış, 1 asist yapmıştı. Bucaspor altyapısından yetişen Adil, 2017'de Adana Demir'e transfer oldu. 2018-19 sezonunu Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 1.82 boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Adana Demir ile Süper Lig'e çıkma şansını penaltılarla kaybetti. Türkiye U19 Takımı'nda bir, U20 ve U21'de dörder maça çıkan Adil, çabukluğuyla dikkat çekiyor.





