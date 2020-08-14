Son dakika: Abdurrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik!
Son dakika haberi... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze transferiyle ilgili A Spor'a konuştu. Albayrak, Alman yıldızın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman 10 numara Mario Götze'yi gündemine almıştı. Belhanda'nın yerine düşünülen yıldız ismin transferiyle ilgili sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Albayrak yaptığı açıklamada, "Mario Götze transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtik" ifadesini kullandı. Cimbom'da böylece Götze defteri kapandı.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 21:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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