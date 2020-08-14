Son dakika: Abdurrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Albayrak'tan Götze açıklaması! "Transferden..."

Son dakika: : Götze transferinden vazgeçtik!

Son dakika: Abdurrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik!

Son dakika haberi... İkinci Başkanı , transferiyle ilgili A Spor'a konuştu. Albayrak, Alman yıldızın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini açıkladı.

çalışmalarını sürdüren , Alman 10 numara 'yi gündemine almıştı. 'nın yerine düşünülen yıldız ismin transferiyle ilgili sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Mario Götze transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtik" ifadesini kullandı. Cimbom'da böylece Götze defteri kapandı.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 21:40
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