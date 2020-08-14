Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesinin 1 sezon uzatıldığını KAP'a bildirdi. Hollandalı futbolcuya 2020-2021 sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Yıldız isim böylece maaşında yaklaşık 1.4 milyon euroluk indirime gitti.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı futbolcuyla yeniden anlaşarak yıldız ismi 1 sezon daha kadrosunda tuttu.
1.4 MİLYON EUROLUK FEDA!
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Donk'a 2020-2021 sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. 34 yaşındaki yıldız, böylece yıllık ücretinde yaklaşık 1.4 milyon euroluk indirime gitti. Donk, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında bonuslarla birlikte yaklaşık 1.9 milyon euro kazanıyordu.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 19:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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