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14 Ağustos 2020, Cuma
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'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

, 'un sözleşmesinin 1 sezon uzatıldığını 'a bildirdi. Hollandalı futbolcuya sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Yıldız isim böylece maaşında yaklaşık 1.4 milyon euroluk indirime gitti.

'da sözleşmesi sona eren 'un geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı futbolcuyla yeniden anlaşarak yıldız ismi 1 sezon daha kadrosunda tuttu.

1.4 MİLYON EUROLUK FEDA!

Sarı-kırmızılı kulüpten 'a yapılan açıklamada Donk'a sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. 34 yaşındaki yıldız, böylece yıllık ücretinde yaklaşık 1.4 milyon euroluk indirime gitti. Donk, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında bonuslarla birlikte yaklaşık 1.9 milyon euro kazanıyordu.

Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 19:58
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