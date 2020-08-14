Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı futbolcuyla yeniden anlaşarak yıldız ismi 1 sezon daha kadrosunda tuttu.

1.4 MİLYON EUROLUK FEDA!

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Donk'a 2020-2021 sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. 34 yaşındaki yıldız, böylece yıllık ücretinde yaklaşık 1.4 milyon euroluk indirime gitti. Donk, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında bonuslarla birlikte yaklaşık 1.9 milyon euro kazanıyordu.