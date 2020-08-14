Son dakika... Fatih Öztürk Galatasaray'da!
Son dakika... Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken, bir isimle anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.
Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 13:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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