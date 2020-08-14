Son dakika... Fatih Öztürk Galatasaray'da!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.

Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.