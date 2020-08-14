Son dakika... Fatih Öztürk Galatasaray'da! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın yeni kalecisi

Son dakika... 'da!

Son dakika... Fatih Öztürk Galatasaray'da!

Son dakika... 'da tecrübeli kaleci 'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken, bir isimle anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan 'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.

Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan , gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 13:40
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