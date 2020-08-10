Transfer tamam! Yıldız oyuncu Galatasaray'ı takibe aldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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tamam! Yıldız oyuncu 'ı takibe aldı

Transfer tamam! Yıldız oyuncu Galatasaray'ı takibe aldı

'da son dakika gelişmeler, yaşanıyor... Sarı kırmızılıların anlaştığı iddia edilen , flaş bir hamleye imza attı. Yıldız oyuncu hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına hız veren 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan , hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe alarak transfer haberlerini de doğrulamış oldu.

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TARİH BELLİ OLDU!

Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve takımı Olympiacos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile 15 Ağustos tarihinde 'a gelecek. 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.

Omar Elabdellaoui kimdir nereli kaç yaşında? Omar Elabdellaoui hangi takımlarda oynadı? - Spor Haberleri

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 13:18
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