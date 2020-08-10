Transfer tamam! Yıldız oyuncu Galatasaray'ı takibe aldı
Galatasaray'da son dakika gelişmeler, yaşanıyor... Sarı kırmızılıların anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui, flaş bir hamleye imza attı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe alarak transfer haberlerini de doğrulamış oldu.
TARİH BELLİ OLDU!
Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve takımı Olympiacos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile 15 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelecek. 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 13:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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