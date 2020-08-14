Galatasaray'da Ryan Donk'tan sonra çifte atak! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'da 'tan sonra çifte atak!

Galatasaray'da Ryan Donk'tan sonra çifte atak!

ile yeniden anlaşmaya varan 'da gözler Jean-Micheal Seri ve 'ya çevrildi. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesi sona eren iki futbolcuyu yeniden kiralamak için harekete geçti.

'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör 'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, ile yeni sözleşme konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimler başladı.

Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.

Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.


  1. 14.08.2020
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