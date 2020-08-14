Galatasaray'da Ryan Donk'tan sonra çifte atak!
Ryan Donk ile yeniden anlaşmaya varan Galatasaray'da gözler Jean-Micheal Seri ve Mario Lemina'ya çevrildi. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesi sona eren iki futbolcuyu yeniden kiralamak için harekete geçti.
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Donk ile yeni sözleşme konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimler başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan Mario Lemina ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.
Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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