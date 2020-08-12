Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "O sözlerden sonra..."

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Turan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu."

Tranferinden dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür eden Turan, "İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum'' şeklinde konuştu.

"TEKLİFLERİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİM"

Terim'in kendisini takımda görmek istediği belirtmesi sonrası diğer tüm transfer tekliflerini geri çevirdiğini belirten deneyimli futbolcu, "Hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim'' dedi.

"BARCELONA DA OLSA..."

Barcelona'dan ayrılık sürecine de değinen Arda Turan, "Ben, Atletico Madrid'in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti. Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. Messi, Suarez, Neymar'dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım. Ayrılık kararı, tamamiyle benim. Valverde dahil hiç kimse bana, 'Arda, buradan ayrıl.' demedi'' ifadelerini kullandı.