Omar yola çıktı!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Mariano'nun yerini Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Sarı-kırmızılı takımın her konuda anlaştığı 28 yaşındaki futbolcu, beklendiği gibi Yunan takımı ile yollarını ayırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a elendikten sonra takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki futbolcu, "Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Olympiakos hayatımın bir parçası. Benim için çok zor bir seçimdi" diye konuştu.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Olympiakos'un kendisini kadroda tutmak istediğini belirten Omar, "Ancak reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim" dedi. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcunun transferini pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Martin Linnes ile forma için yarışacak olan Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in alınmasını istediği Norveçli futbolcunun, imza parası hariç sarı-kırmızılı takımdan 1.25 milyon Euro ücret alacağı da gelen haberler arasında...

KANATTA DA FORMA GİYİYOR

Manchester City'nin A takımında aradığı şansı bulamadıktan sonra E. Braunschweig, Hull ve Olympiakos maceraları yaşayan Omar, Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarının tamamında şans bulmuş bir isim. Norveç A Milli Takımı'ndan düzenli olarak davet alan Omar Elabdellaoui, sağ bekteki pozisyonunun yanı sıra zaman zaman sağ önde de oynayabilen bir kanat oyuncusu.

CİMBOM'UN 5. TRANSFERİ

12 Ağustos Çarşamba günü top başı yapacak olan Galatasaray yeni isimlerin kampa yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından 5. transferini de gerçekleştirdi. Şu ana kadar sadece Arda'nın transferini açıklayan sarı-kırmızılı ekibin, Omar Elabdellaoui ile birlikte diğer oyuncuları da KAP'a bildirmesi bekleniyor.