Omar yola çıktı!
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Norveçli futbolcu, “Olympiakos hayatımın parçası. Ama reddedemeyeceğim bir teklif aldığım için ayrılmayı seçtim” dedi. Omar’ın transferinin yarın resmen açıklanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Mariano'nun yerini Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Sarı-kırmızılı takımın her konuda anlaştığı 28 yaşındaki futbolcu, beklendiği gibi Yunan takımı ile yollarını ayırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a elendikten sonra takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki futbolcu, "Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Olympiakos hayatımın bir parçası. Benim için çok zor bir seçimdi" diye konuştu.
3 YILLIK İMZA ATACAK
Olympiakos'un kendisini kadroda tutmak istediğini belirten Omar, "Ancak reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim" dedi. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcunun transferini pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Martin Linnes ile forma için yarışacak olan Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in alınmasını istediği Norveçli futbolcunun, imza parası hariç sarı-kırmızılı takımdan 1.25 milyon Euro ücret alacağı da gelen haberler arasında...
KANATTA DA FORMA GİYİYOR
Manchester City'nin A takımında aradığı şansı bulamadıktan sonra E. Braunschweig, Hull ve Olympiakos maceraları yaşayan Omar, Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarının tamamında şans bulmuş bir isim. Norveç A Milli Takımı'ndan düzenli olarak davet alan Omar Elabdellaoui, sağ bekteki pozisyonunun yanı sıra zaman zaman sağ önde de oynayabilen bir kanat oyuncusu.
CİMBOM'UN 5. TRANSFERİ
12 Ağustos Çarşamba günü top başı yapacak olan Galatasaray yeni isimlerin kampa yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından 5. transferini de gerçekleştirdi. Şu ana kadar sadece Arda'nın transferini açıklayan sarı-kırmızılı ekibin, Omar Elabdellaoui ile birlikte diğer oyuncuları da KAP'a bildirmesi bekleniyor.
- 9.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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