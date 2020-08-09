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09 Ağustos 2020, Pazar
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Yıldızlar zirveyi kaptırmadı

Yıldızlar zirveyi kaptırmadı

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca'da gerçekleştirildi. 30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışlarda 'ın şampiyonluğa ulaştı.

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca'da gerçekleştirildi. 30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışlarda 'ın şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı kürekçiler, tek çifte, yıldız erkekler 2 tek dümencisiz ve yıldız erkekler 8 tek yarışında ipi ilk sırada göğüslemeyi başardı.
  1. 9.8.2020
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