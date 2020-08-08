Arda Turan: Ülkenin en iyisi hala benim! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Arda Turan'dan iddialı sözler! "En iyisi benim"

: Ülkenin en iyisi hala benim!

Arda Turan: Ülkenin en iyisi hala benim!

ABD'nin en prestijli gazetelerinden ; 9 yıl sonra 'a dönen 'la flaş bir röportaj gerçekleştirdi. İşte sarı kırmızılı takıma geri dönen 33 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleri...

Devre arasında Başkan beni istemedi. Oyuncu kalitem nedeniyle değil daha önce yaşadıklarım yüzünden olmadı.

G.Saray'da oynarken, takımda fazla kalamaz dediler. Kaptanlık için çok genç dediler. ile anlaştığımda Avrupa'da en fazla geleceği yer orası, orta sınıf bir takım dediler. Orada hiçbir şey kazanamaz dediler. 10 kupa kazandım.

24 yaşıma kadar iyiydim. Arda'ydım, altın çocuktum. Ama başarı gelince, güzel arabalar gelince işler değişti.

Bedenim izin verdiği sürece oynayacağım. Hayatımda iyi ve kötü sahip olduğum her şey futbolun büyüsünden geldi. Ülkedeki en iyi oyuncu hâlâ benim.

  1. 08.08.2020
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