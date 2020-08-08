Şoke eden iddia! Mert Hakan Yandaş'tan Abdurrahim Albayrak'a mesaj...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın amansız bir transfer yarışına girdiği Mert Hakan Yandaş tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullandı. Fenerbahçe’ye imza atan yıldız futbolcunun Galatasaray’ın Kadıköy’deki galibiyeti sonrasında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a zafer mesajları attığı öne sürüldü...
Mert Hakan Yandaş ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia... Bilindiği gibi yıldız oyuncu daha önce Galatasaray ile anlaşmış ancak sonrasında Fenerbahçe'nin araya girmesiyle Kadıköy'ün yolunu tutmuştu. Takvim'in haberine göre, Mert Hakan Yandaş'ın Kadıköy'deki Galatasaray galibiyeti sonrasında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a mesaj attığı ve bu mesajda zafer ifadeleri kullandığı iddia edildi. Bu mesajların Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in talimatıyla sızdırılmadığı öğrenildi. Mesajların, Albayrak'ta saklı olduğu iddia ediliyor. Yeni sezon öncesinde flaş transferlerden olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bu iddia ortalığı karıştıracak. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yönlendiren kişinin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 02:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şoke eden iddia! Mert Hakan Yandaş'tan Abdurrahim Albayrak'a mesaj... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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