Şoke eden iddia! Mert Hakan Yandaş Abdurrahim Albayrak'a zafer mesajları atmış - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Şoke eden iddia! Mert Hakan'dan Abdurrahim Albayrak'a mesaj...

Şoke eden iddia! 'tan 'a mesaj...

Şoke eden iddia! Mert Hakan Yandaş'tan Abdurrahim Albayrak'a mesaj...

ile 'ın amansız bir yarışına girdiği tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullandı. Fenerbahçe’ye imza atan yıldız futbolcunun Galatasaray’ın ’deki galibiyeti sonrasında 2. Başkan ’a zafer mesajları attığı öne sürüldü...

ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia... Bilindiği gibi yıldız oyuncu daha önce ile anlaşmış ancak sonrasında 'nin araya girmesiyle 'ün yolunu tutmuştu. Takvim'in haberine göre, Mert Hakan Yandaş'ın Kadıköy'deki Galatasaray galibiyeti sonrasında İkinci Başkan 'a mesaj attığı ve bu mesajda zafer ifadeleri kullandığı iddia edildi. Bu mesajların Galatasaray Başkanı 'in talimatıyla sızdırılmadığı öğrenildi. Mesajların, Albayrak'ta saklı olduğu iddia ediliyor. Yeni sezon öncesinde flaş transferlerden olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bu iddia ortalığı karıştıracak. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yönlendiren kişinin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 02:09
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