Operasyon başlıyor! Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki yerli aday
Sakatlığı bulunan Fernando Muslera'dan bir süre mahrum kalacak olan Galatasaray, Çaykur Rizespor’dan Gökhan Akkan ve Başakşehir’den Volkan Babacan ile temasa geçti. Bonservis pazarlıkları hafta sonu başlayacak.
Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen Galatasaray, yerli isimlere yöneldi. Daha önce de gündeme gelen Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile Çaykur Rizespor'un eldiveni Gökhan Akkan listenin üst sıralarında y er alıyor. Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarıkırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.
İKİSİNİN DE KONTRATI SÜRÜYOR
Bir dönem A Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan, giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı. 31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Ç. Rize'nin 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı. Volkan ise yerini Mert Günok'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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