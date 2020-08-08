Operasyon başlıyor! Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki yerli aday - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Operasyon başlıyor! Muslera'nın yerine iki yerli aday

Operasyon başlıyor! 'da Muslera'nın yerine iki yerli aday

Operasyon başlıyor! Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki yerli aday

Sakatlığı bulunan 'dan bir süre mahrum kalacak olan , ’dan ve ’den ile temasa geçti. Bonservis pazarlıkları hafta sonu başlayacak.

Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen , yerli isimlere yöneldi. Daha önce de gündeme gelen kalecisi ile 'un eldiveni listenin üst sıralarında y er alıyor. Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarıkırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, hafta sonu iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

İKİSİNİN DE KONTRATI SÜRÜYOR

Bir dönem A 'ın kalesini koruyan Volkan Babacan, giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı. 31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Ç. Rize'nin 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı. Volkan ise yerini 'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı.

  1. 8.8.2020
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