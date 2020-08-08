Galatasaray'dan sürpriz Mehmet Ekici hamlesi! İmzalar her an atılabilir - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Cimbom'dan sürpriz hamle! İmzalar her an atılabilir

'dan sürpriz hamlesi! İmzalar her an atılabilir

Galatasaray'dan sürpriz Mehmet Ekici hamlesi! İmzalar her an atılabilir

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen , 'a önerildi. Cimbom'un maaş teklfini kabul etmesi durumunda Ekici, sarı-kırmızılı formayı giyecek.

G.Saray'da flaş gelişmesi... ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız orta , menajeri tarafından 'a önerildi. Görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

EKİCİ KABUL EDERSE TAMAM

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Mehmet Ekici ile maaş konusunda bir aşamaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılılar'ın önerdiği maaşı kabul ederse imzalar her an atılabilir.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMIŞTI

G.Saray Teknik Direktörü 'in Mehmet Ekici ile ilgili olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Terim, milli takımı çalıştırırken tecrübeli futbolcuyu aday kadroya çağıran isimdi.

YENİ BİR FIRSAT DAHA İSTİYOR

Mehmet Ekici, ve Fenerbahçe formaları giydi. Büyük sakatlıklar yaşadı ve çok maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yeniden kendini kanıtlamanın peşinde.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 01:43
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