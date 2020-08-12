Emre Kılınç resmen Galatasaray'da! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan üçüncü transfer! Resmen açıklandı

resmen 'da!

Emre Kılınç resmen Galatasaray'da!

Transferde hareketli günler geçiren , ve 'ın ardından 'ı da resmen kadrosuna kattı. Bu sezonki 3. transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Son dakika haberleri...

Transferde atağa kalkan , ve 'ın ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 'la sözleşmesi sona eren 'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Kılınç'ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.

Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.

İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz.

MAAŞI DA AÇIKLANDI

Galatasaray, Emre Kılınç'ın sözleşme detaylarını ve alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte o rakamlar:

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

TOPLAM: 36 MİLYON 850 BİN TL

"DİK DURUŞUMU KORUDUM"

Galatasaray'a 4 yıllık imza atan Emre Kılınç, transferinin ardından GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fenerbaahçe'ye giden eski takım arkadaşı Mert Hakan'a göndermede bulunan Emre Kılınç, iu ifadeleri kullandı:

"Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun."

Emre Kılınç: Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 01:49
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