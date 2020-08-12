Galatasaray Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Galatasaray Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Yeni sezon öncesi üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren , bir yandan da genç oyuncularına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını 'a bildirdi.

Kadrosunu , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la güçlendiren , iç transferde de flaş bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan açıklamada, 20 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

  1. 12.08.2020
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