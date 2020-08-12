Galatasaray Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Kadrosunu Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la güçlendiren Galatasaray, iç transferde de flaş bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 20 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.