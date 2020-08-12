Galatasaray Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Yeni sezon öncesi üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bir yandan da genç oyuncularına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını KAP'a bildirdi.
Kadrosunu Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la güçlendiren Galatasaray, iç transferde de flaş bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 20 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
- 12.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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