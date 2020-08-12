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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray İşte Terim'in yeni yardımcısı! Resmi açıklama geldi

'ın yeni yardımcı antrenörü ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Albert Riera ilk idmanına çıktı

formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten , sarı-kırmızılı kulübe antrenör olarak geri döndü. 'in yardımcısı olarak olarak göreve başlayan İspanyol antrenör, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Kulübü, eski futbolcuları 'nın yardımcı antrenör olarak takıma geri döndüğünü açıkladı. Göreve başlayan İspanyol antrenör, 'in yeni yardımcısı olarak ilk idmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray formasını 2011 ila 2014 yılları arasında giyen Albert Riera, takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak.

Yaklaşık 20 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesi 'nın Real Mallorca takımı altyapısında başladıktan sonra, Fransa'da Bordeaux, İspanya'da Espanyol, 'de ve Liverpool, 'da ise forması giyen Albert Riera, 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray ile üç sezonda 80 resmi karşılaşmaya çıkıp iki ve bir şampiyonluğu elde etmişti. Galatasaray kariyeri sonrası İngiltere, ve İspanya'da oynayan 38 yaşındaki futbol adamı, futbolculuk hayatını Slovenya'da tamamlamıştı.

İspanya formasını 16 kez giyen ve Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor.

Albert Riera'ya tekrar hoş geldin der, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar dileriz.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 19:59
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