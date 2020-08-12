Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Albert Riera ilk idmanına çıktı
Galatasaray formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe antrenör olarak geri döndü. Fatih Terim'in yardımcısı olarak olarak göreve başlayan İspanyol antrenör, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.
Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Albert Riera'nın yardımcı antrenör olarak takıma geri döndüğünü açıkladı. Göreve başlayan İspanyol antrenör, Fatih Terim'in yeni yardımcısı olarak ilk idmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray formasını 2011 ila 2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak.
Yaklaşık 20 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesi İspanya'nın Real Mallorca takımı altyapısında başladıktan sonra, Fransa'da Bordeaux, İspanya'da Espanyol, İngiltere'de Manchester City ve Liverpool, Yunanistan'da ise Olympiakos forması giyen Albert Riera, 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray ile üç sezonda 80 resmi karşılaşmaya çıkıp iki Süper Lig ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti. Galatasaray kariyeri sonrası İngiltere, İtalya ve İspanya'da oynayan 38 yaşındaki futbol adamı, futbolculuk hayatını Slovenya'da tamamlamıştı.
İspanya Milli Takım formasını 16 kez giyen ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor.
Albert Riera'ya tekrar hoş geldin der, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar dileriz.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 19:59
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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