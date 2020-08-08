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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ın da istediği 'nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın da istediği David Silva'nın yeni takımı belli oldu!

İngiliz ekibi ile sözleşmesi sona eren İspanyol orta saha oyuncusu 10 nuamara arayışındaki 'ın da gündemine gelmişti. Yıldız ismin, Lazio ile 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi. (fotomac.com.tr /  Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ile bu sezon sözleşmesi sona erdiği için pek çok takımın listesine giren 'nın yeni adresi netleşti.

10 numara arayışındaki 'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız, Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın yaptığı bilgilendirmeye göre Silva, Lazio ile 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 3 milyon Euro artı bonuslar kazanacak.

Tarafların tüm konularda anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Kariyerine Valencia altyapısında başlayan David Silva, Eibar ve Celta Vigo formaları giydikten sonra 2010 yılında Manchester City'e transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı formasını da 125 kez terletti.


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  1. 08.08.2020
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