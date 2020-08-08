Fernando Muslera'dan sakatlık itirafı! "Çok daha kötü..."
Galatasaray’ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından son durumu hakkında konuştu. Tibia ve fibula kemikleri kırılan deneyimli file bekçisi, “Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.
Corona virüsü pandemisi sonrası Galatasaray'ın oynadığı ilk maçta sakatlanan Fernando Muslera'dan açıklama geldi. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta bir pozisyonda bacağındaki tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Uruguay basınına konuşan Muslera, ''Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor.'' ifadelerini kullandı.
''TEKNOLOJİ VAZGEÇİLMEZ BİR ŞEY''
İyileşmek için özel çalışmalar yaptığını belirten Uruguaylı kaleci, ''Günümüzde teknoloji de artık futbolun içine girmiş durumda. Özellikle kaleciler için teknoloji vazgeçilmez bir şey. Ayrıca antrenman yöntemleri de bu şekilde çeşitleniyor ve eğlenceli olmasının yanında, idmanlar rutinin de dışına çıkmış oluyor'' dedi.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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