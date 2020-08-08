Fernando Muslera'dan sakatlık itirafı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'dan sakatlık itirafı! "Çok daha kötü..."

Fernando Muslera'dan sakatlık itirafı! "Çok daha kötü..."

’ın yıldız file bekçisi , maçında yaşadığı sakatlığın ardından son durumu hakkında konuştu. Tibia ve fibula kemikleri kırılan deneyimli file bekçisi, “Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü pandemisi sonrası 'ın oynadığı ilk maçta sakatlanan 'dan açıklama geldi. Galatasaray'ın ile oynadığı maçta bir pozisyonda bacağındaki tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uruguay basınına konuşan Muslera, ''Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor.'' ifadelerini kullandı.

''TEKNOLOJİ VAZGEÇİLMEZ BİR ŞEY''

İyileşmek için özel çalışmalar yaptığını belirten Uruguaylı kaleci, ''Günümüzde teknoloji de artık futbolun içine girmiş durumda. Özellikle kaleciler için teknoloji vazgeçilmez bir şey. Ayrıca antrenman yöntemleri de bu şekilde çeşitleniyor ve eğlenceli olmasının yanında, idmanlar rutinin de dışına çıkmış oluyor'' dedi.

  1. 08.08.2020
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