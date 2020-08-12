Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, Mert Hakan Yandaş transferi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap vererek, "Mustafa Cengiz'in sözlerini biraz üzülerek biraz da gülerek izledim. Mert Hakan ile görüştüm, '10 Haziran'a kadar sözüm var' dedi. Mert Hakan'ın bize geliş şartları Galatasaray'ın önerdiğinden daha makul." ifadelerini kullandı.
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