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Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
Süper Lig'in sona ermesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken mevcut kadroda bulunan 3 isimle de yolları ayırmak istiyor. Kulüp 3 yıldızın menajerlerini toplantıya çağırdı. Öte yandan Galatasaray'ın Radamel Falcao ile ilgili izleyeceği yol haritası da belli oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:28
Güncelleme: 10.08.2020 11:46
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Takıma katkı sağlayacak transferler yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda yolların ayrılacağı isimler de belli oldu.
Takım bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmeye kararlı olan Galatasaray'da yüksek kazanan ve gözden çıkarılan isimlerin menajerleri toplantıya çağrıldı.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda, Feghouli ve Babel'in menajerlerini İstanbul'a davet etti.
Her üç futbolcuyu da gözden çıkaran ve böylece 10 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmayı planlayan sarı-kırmızılılar, menajerlerden oyunculara kulüp bulmalarını ve bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmalarını söyleyecek.