Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken mevcut kadroda bulunan 3 isimle de yolları ayırmak istiyor. Kulüp 3 yıldızın menajerlerini toplantıya çağırdı. Öte yandan Galatasaray'ın Radamel Falcao ile ilgili izleyeceği yol haritası da belli oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:28 Güncelleme: 10.08.2020 11:46
Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Takıma katkı sağlayacak transferler yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda yolların ayrılacağı isimler de belli oldu.

Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Takım bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmeye kararlı olan Galatasaray'da yüksek kazanan ve gözden çıkarılan isimlerin menajerleri toplantıya çağrıldı.

Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda, Feghouli ve Babel'in menajerlerini İstanbul'a davet etti.

Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Her üç futbolcuyu da gözden çıkaran ve böylece 10 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmayı planlayan sarı-kırmızılılar, menajerlerden oyunculara kulüp bulmalarını ve bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmalarını söyleyecek.

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