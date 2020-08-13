Muslera çalışmalarına devam ediyor!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, çalışmalarını sürdürüyor.

Alçılarından kurtulan tecrübeli eldiven, reflekslerini geliştirmek için çeşitli antrenmanlar yapıyor. Muslera, bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Uruguaylı kalecinin gönderisini yorum yağmuruna tuttu.











