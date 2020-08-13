Muslera çalışmalarına devam ediyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Çalışmalarına devam ediyor! İşte o kareler

Muslera çalışmalarına devam ediyor!

Muslera çalışmalarına devam ediyor!

'da ayağı kırıldığı için uzun bir süredir sahalardan uzak olan Uruguaylı file bekçisi , idmanlarına aralıksız devam ediyor.

'da geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan maçında ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisi , çalışmalarını sürdürüyor.

Alçılarından kurtulan tecrübeli eldiven, reflekslerini geliştirmek için çeşitli antrenmanlar yapıyor. Muslera, bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Uruguaylı kalecinin gönderisini yorum yağmuruna tuttu.




haberin devamı

  1. 13.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera çalışmalarına devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA