Muslera çalışmalarına devam ediyor!
Galatasaray'da ayağı kırıldığı için uzun bir süredir sahalardan uzak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, idmanlarına aralıksız devam ediyor.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, çalışmalarını sürdürüyor.
Alçılarından kurtulan tecrübeli eldiven, reflekslerini geliştirmek için çeşitli antrenmanlar yapıyor. Muslera, bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Uruguaylı kalecinin gönderisini yorum yağmuruna tuttu.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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