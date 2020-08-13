Usta yazardan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir"
Fotomaç yazarı Serkan Korkmaz, takımların Süper Lig'de gelecek sezonki şanslarını değerlendirirken Galatasaray'a ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı ve sarı-kırmızılı takım hakkındaki çarpıcı yorumu...
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcu performanslarından birisi olan Belözoğlu, futbol kariyerinde yepyeni bir heyecana adım atmış durumda. Emre, son derece enteresan bir hikayesi olan sezonun son bölümünde, "sportif direktör" rolüne soyunduğu anlarda kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'un başındaysa Eddie Newton olacak. Şenol Güneş ismi Trabzon için en az Fatih Terim'in Galatasaraylılar açısından sahip olduğu değere sahip. Aktif kariyerleri devam ederken isimlerine açılan tesislerde üst düzey spor müsabakaları oynanan bu iki efsanenin Türk futbolunda henüz muadilleri yok.
"İKİ İSMİN TAHTINA EN YAKIN KİŞİ OKAN BURUK"
İki ismin tahtına, yakın gelecekte oturmak üzere en yakın pozisyondaki kişi ise; Okan Buruk. Kulaklarında Şampiyonlar Ligi şarkısı 24 saat çınlayan Buruk, lig şampiyonluğunun yine güçlü adayı olacak. "Efsane camia" formatından sıyrılan ve ezber bozan Trabzonspor ise geçen sezonki hikayesini, omurgasını güçlendirerek bir yıl gecikmeli şekilde mutlu sonla bitirecek potansiyele sahip...