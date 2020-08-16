Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada bitiren ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekipte neredeyse her bölgeye adaylar eklendi. Galatasaray forvet, kanat, orta saha, stoper pozisyonlarına yeni isimler arıyor. Lemina, Jefferson Lerma, Samuel Kalu, Onyekuru gibi isimlerin yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
SAMUEL KALU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transferi çok istiyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki hafta Fransa'ya çıkarma yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi.
ONYEKURU
Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.
JEFFERSON LERMA
Galatasaray, Jefferson Lerma konusunda ısrarcı. Bournemouth'un küme düşmesini fırsat olarak gören sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu renklerine katmaya çalışıyor.
MERT GÖKCAN
Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıktı.
KAMIL JOZWIAK
Yönetimin Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak ile görüştü.Yönetim Lech Poznan'a 2 milyon euro önerdi.
KEITA BALDE
Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.
BERNARD MENSAH
Transfer döneminin yıldız ismi Bernard Mensah için Beşiktaş ile Galatasaray yarışıyordu. Galatasaray yarışı kaybetti ve Mensah Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
LEMINA
Gabonlu yıldız Mario Lemina Galatasaray tarafından yeniden gündeme alındı. Tıpkı Mensah transferinde olduğu gibi Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
ABDOULAYE DOUCOURE
Galatasaray'ın listende ilk sırasında Watford formasını giyen Abdoulaye Doucoure var. Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız için ekonomik şartlar sonuna kadar zorlanacak.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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