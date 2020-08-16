Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki o isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada bitiren ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan , rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekipte neredeyse her bölgeye adaylar eklendi. Galatasaray forvet, kanat, orta saha, stoper pozisyonlarına yeni isimler arıyor. , , , gibi isimlerin yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

SAMUEL KALU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transferi çok istiyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki hafta Fransa'ya çıkarma yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi.

ONYEKURU

Henry için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.

JEFFERSON LERMA

Galatasaray, konusunda ısrarcı. Bournemouth'un küme düşmesini fırsat olarak gören sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu renklerine katmaya çalışıyor.

MERT GÖKCAN

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıktı.

KAMIL JOZWIAK

Yönetimin Lech Poznan forması giyen ve Avrupa futbolunun yükselen isimleri arasında gösterilen Kamil Jozwiak ile görüştü.Yönetim Lech Poznan'a 2 milyon euro önerdi.

KEITA BALDE

Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.

BERNARD MENSAH

Transfer döneminin yıldız ismi Bernard Mensah için Beşiktaş ile Galatasaray yarışıyordu. Galatasaray yarışı kaybetti ve Mensah Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

LEMINA

Gabonlu yıldız Mario Galatasaray tarafından yeniden gündeme alındı. Tıpkı Mensah transferinde olduğu gibi Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

ABDOULAYE DOUCOURE

Galatasaray'ın listende ilk sırasında Watford formasını giyen var. Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız için ekonomik şartlar sonuna kadar zorlanacak.

  1. 16.08.2020
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