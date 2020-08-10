Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Genç yıldız...
Transferde ezeli rakipler karşı karşıya... Transfer döneminin başlamasının ardından Süper Lig devleri çalışmalarına hız verdi. TFF 1’inci Lig temsilcisi Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu Atakan Üner için Beşiktaş, İzmir ekibinin kapısını çaldı. Atakan'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri...
Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin radarında olan stoper Ravil ile orta saha oyuncusu Burak'la masaya oturan yönetim, iki genç yeteneğin 2022'de bitecek kontratlarını 2023'e çekti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Ravil'i Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı.
Borussia Dortmund, Benfica, İnter ve Juventus'un 17 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için kendilerine teklif sunduğunu belirten Başkan Özkan, Ravil için 7.5 milyon Euro istediklerini ancak bu kulüplerin 2.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini dile getirmişti. Altınordu'da geçen sezon 21 karşılaşmada şans bulan 16 yaşındaki Burak'ın ismi ise Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. İki genç oyuncu Avrupa'da bir kulübe transfer olmaları halinde 18 yaşına girdikten sonra yuvadan uçabilecek.
AVRUPA'YA İHRAÇ ETTİ
Altınordu, daha önce Ravil ve Burak gibi altyapısından çıkan futbolcuları Avrupa devlerine uğurladı. Kırmızı-lacivertlilerde yetişen Çağlar Söyüncü İngiltere'de, Cengiz Ünder İtalya'da, Berke Özer ve Barış Alıcı ise Belçika'da forma giyiyor. Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a satıldıktan sonra şu an Leicester City'de görev yapan A Milli stoper Çağlar'ın adı 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'yla anılıyor.
BEŞİKTAŞ VE G.SARAY İSTİYOR!
Beşiktaş, Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu Atakan Üner için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı-lacivertliler, Atakan için 400 bin Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki günlerde renklerine bağlaması bekleniyor. Altyapısından yetiştiği Denizlispor'da profesyonel olan Atakan, son 2 sezonda Altınordu formasını giyerken, geçen sezon 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 13:55
- Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti
- Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
- Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş
- Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
- Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Genç yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.