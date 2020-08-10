Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Genç yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

ve transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Genç yıldız...

Transferde ezeli rakipler karşı karşıya... döneminin başlamasının ardından devleri çalışmalarına hız verdi. 1’inci Lig temsilcisi Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu için , ekibinin kapısını çaldı. Atakan'la 'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri...

ve Avrupa kulüplerinin radarında olan stoper Ravil ile orta saha oyuncusu Burak'la masaya oturan yönetim, iki genç yeteneğin 2022'de bitecek kontratlarını 2023'e çekti. Başkan , geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Ravil'i Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı.

Ravil Tagir hangi takıma transfer olacak? İdolü kim

, Benfica, İnter ve 'un 17 yaşındaki savunmacıyı etmek için kendilerine teklif sunduğunu belirten Başkan Özkan, Ravil için 7.5 milyon Euro istediklerini ancak bu kulüplerin 2.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini dile getirmişti. Altınordu'da geçen sezon 21 karşılaşmada şans bulan 16 yaşındaki Burak'ın ismi ise Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. İki genç oyuncu Avrupa'da bir kulübe transfer olmaları halinde 18 yaşına girdikten sonra yuvadan uçabilecek.

Altınordulu futbolcu Burak İnce'nin Barcelona hayali

AVRUPA'YA İHRAÇ ETTİ

Altınordu, daha önce Ravil ve Burak gibi altyapısından çıkan futbolcuları Avrupa devlerine uğurladı. Kırmızı-lacivertlilerde yetişen Çağlar Söyüncü İngiltere'de, İtalya'da, Berke Özer ve Barış Alıcı ise Belçika'da forma giyiyor. Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a satıldıktan sonra şu an Leicester City'de görev yapan A Milli stoper Çağlar'ın adı 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'yla anılıyor.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY İSTİYOR!

, Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu için ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı-lacivertliler, Atakan için 400 bin Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki günlerde renklerine bağlaması bekleniyor. Altyapısından yetiştiği Denizlispor'da profesyonel olan Atakan, son 2 sezonda Altınordu formasını giyerken, geçen sezon 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan'la 'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Lille Hüseyin Atakan Üner'in peşinde - Son Dakika Futbol Haberleri

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 13:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Genç yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA