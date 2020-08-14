Terim okulu
İspanyol antrenör, “Tüm hedefim kulübüme ve hocama yardımcı olmak. Fatih Terim, Türkiye’de tüm zamanların en iyisi. Kendisi bir okul gibi” dedi.
Aslan'ın eski futbolcusu ve yeni yardımcı antrenörü Albert Riera, kariyer hedefini anlatırken Teknik Direktör Fatih Terim'e övgü yağdırdı. Terim ile antrenörlüğe başlamasının mükemmel olduğunu söyleyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Burada her zaman çok iyi hissettiğimi söylemiştim. Galatasaray'ın bana ihtiyacı duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum, işlerin nasıl yolunda götürülebileceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
HER AÇIDAN MÜKEMMEL BİRİ
Riera, Terim için "Hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü. Takımla ilgili birçok farklı alanı yönetiyor. Hocadan her detayı yönetmeyi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Saha içi ve dışı, teknik, taktik ve soyunma odasını yönetmek, oyunculara nasıl davranılabileceği ile psikoloji gibi konuları öğreneceğim. O, oyuncuların psikolojisine de çok önem veren biri. O, bir okul gibi" dedi.
GUARDIOLA İLE ÇALIŞTI
UEFA Pro Lisansı'na sahip olan Riera, stajını İngiltere Premirer Lig ekiplerinden Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında yaptı. Şimdi Terim ile birlikte Galatasaray kulübesinde olacak. Riera oyunculuk tecrübelerinden faydalanacağını ve kulübe her konuda yardımcı olmak istediğini iletti.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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