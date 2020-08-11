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11 Ağustos 2020, Salı
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sürprizi

Eljif Elmas sürprizi

çalışmalarını sürdüren 'a ilginç bir öneri geldi. Menajerler, sezon başında 'den 'ye giden fakat beklentilerin altında kalan 'ı kiralık olarak getirmeyi teklif etti.

çalışmalarını sürdüren 'a ilginç bir öneri geldi. Menajerler, sezon başında 'den 'ye giden fakat beklentilerin altında kalan 'ı kiralık olarak getirmeyi teklif etti. Seri'nin yerine orta sahanın ortasında çift yönlü oynayacak bir oyuncu arayan 'in, 20 yaşındaki oyuncuyu bir kenara not ettiği ve gelişmelere göre transfer için girişimde bulunacağı ifade edildi.
  1. 11.8.2020
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