Lemina defteri yeniden açıldı
Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı.
Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı. Terim'in sık sakatlandığı için kadroda düşünmediği Lemina'nın yeniden kiralanması için görüşmeler başladı. Southampton'ın oyuncu ödemelerini düşürmek için Gabonlu oyuncuyu bir kez daha kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. İngiliz ekibi, Lemina'yı satmayı planlıyordu ancak henüz talip çıkmadı.
BU HİKAYE BİTMEDİ
Mario Lemina, sezonun sona ermesinin ardından İnstagram hesabından, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz" ifadesini kullanmıştı. Yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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