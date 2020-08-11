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11 Ağustos 2020, Salı
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Aslan'da KAP günü!

Aslan'da KAP günü!

bugün dört yeni transferini birden açıklayacak. Prensip anlaşmasına varılan Kılınç, , ve için bugün 'na bildirim yapılacak.

bugün dört yeni transferini birden açıklayacak. Prensip anlaşmasına varılan Kılınç, , ve için bugün 'na bildirim yapılacak. Omar dışında yeni transferler yarın da Florya Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak. ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a kadar izin yapacak ve ardından takım kafilesine katılacak.
  1. 11.8.2020
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