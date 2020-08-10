Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe şu ana kadar transfer sezonunun en hareketli takımı olarak öne çıkarken, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferleriyle gelecek sezon yepyeni bir kadro ile şampiyonluk yarışında olacağını gözler önüne sermişti. Harcama limiti nedeniyle kasayı dolduracak 1-2 ismi satmak isteyen sarı-lacivertlilerde planlar Muriqi üzerine kurulurken Emre Belözoğlu'nun Muriqi üzerinden 2 alternatifli transfer planı da ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...