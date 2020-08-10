HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...
Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe şu ana kadar transfer sezonunun en hareketli takımı olarak öne çıkarken, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferleriyle gelecek sezon yepyeni bir kadro ile şampiyonluk yarışında olacağını gözler önüne sermişti. Harcama limiti nedeniyle kasayı dolduracak 1-2 ismi satmak isteyen sarı-lacivertlilerde planlar Muriqi üzerine kurulurken Emre Belözoğlu'nun Muriqi üzerinden 2 alternatifli transfer planı da ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:47
Güncelleme: 10.08.2020 15:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken gözler bir yandan da Vedat Muriqi transferinde... İtalyan ekibi, golcü futbolcu için görüşmelere başlarken Kosovalı yıldızın takımlarına katılması yönünde bir hayli çaba harcıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da yapılan ön temas sonrası resmi olarak da görüşmeler başlarken sarı lacivertli ekip alternatiflere yönelmiş durumda.
İngiliz basınında da birçok Muriqi'nin ayrılması durumunda İngiltere ekiplerinden Bristol takımında forma giyen Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddiaları ortaya atılmıştı.
Sarı lacivertliler için gündeme gelen bir diğer isim de Smolov... Celta Vigo'da forma giyen Rus golcüyü de listede tutan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun, Cenk Tosun'a Fenerbahçe formasını giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptığı da öğrenildi.
PLAN HAZIR Emre Belözoğlu önderliğinde transferde arka arkaya hamleler yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Luis Gustavo'dan toplam 30 milyon Euro'luk gelir beklerken alternatif planını da hazırladı.