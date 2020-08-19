Mustafa Cengiz'den o iddialara cevap
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un sahip olduğu hastanede ücretsiz tedavi olduğu iddialarını sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yaptığı açıklama ile yalanladı.
İşte Mustafa Cengiz'in Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı o açıklama:
Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın imza töreni sırasında gelen bir soru üzerine vermiş olduğum cevabın yanlış şekilde servis edilmesi üzerine düzeltme yapma gereği doğmuştur.
Basın toplantısı sırasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un sahibi olduğu hastanede ücretsiz tedavi olduğuma yönelik bazı medya organlarında yer alan iddialar üzerine kullandığım "Sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar bizim için, bedava tedavi görmüşüm. Ali Bey'den bunu yalanlamasını beklerdim, üzüldüm." ifadelerim, ücretsiz tedavi gördüğüm şeklinde yanlış aktarılmıştır.
Değerli Türk doktorlarımızın farklı hastanelerde bulunması sebebiyle tedavi sürecim çeşitli hastanelerde devam etmiş olup, tüm masraflar tarafımdan karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyururum.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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