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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den o iddialara cevap

Mustafa Cengiz'den o iddialara cevap

Başkanı , 'un sahip olduğu hastanede ücretsiz tedavi olduğu iddialarını sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yaptığı açıklama ile yalanladı.

İşte 'in 'ın resmi sitesinden yaptığı o açıklama:

Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın imza töreni sırasında gelen bir soru üzerine vermiş olduğum cevabın yanlış şekilde servis edilmesi üzerine düzeltme yapma gereği doğmuştur.

Basın toplantısı sırasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın 'un sahibi olduğu hastanede ücretsiz tedavi olduğuma yönelik bazı medya organlarında yer alan iddialar üzerine kullandığım "Sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar bizim için, bedava tedavi görmüşüm. Ali Bey'den bunu yalanlamasını beklerdim, üzüldüm." ifadelerim, ücretsiz tedavi gördüğüm şeklinde yanlış aktarılmıştır.

Değerli Türk doktorlarımızın farklı hastanelerde bulunması sebebiyle tedavi sürecim çeşitli hastanelerde devam etmiş olup, tüm masraflar tarafımdan karşılanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

  1. 19.08.2020
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