Babel ve Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Babel ve Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Polonya ve İtalya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel de kadroya davet edildi.
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu da Hollanda U21 Milli Takımı'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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