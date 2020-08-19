Babel ve Ferdi Kadıoğlu'na milli davet! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Babel ve 'na milli davet!

Babel ve Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

'ın tecrübeli oyuncusu ve Fenerbahçe'de forma giyen , 'nın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Polonya ve İtalya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 'da forma giyen de kadroya davet edildi.

Fenerbahçe forması giyen da Hollanda U21 'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.

  1. 19.08.2020
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