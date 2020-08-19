Mario Lemina Galatasaray'ı sildi! Beşiktaş...
Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'a Bernard Mensah'ın ardından bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina için devreye girdi. Gabonlu yıldız yaptığı iki flaş hamle ile Kartal'a yeşil ışık yaktı.
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.
GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.
N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!
Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.
BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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