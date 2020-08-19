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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Mario Lemina Galatasaray'ı sildi! Beşiktaş...

'ı sildi! ...

Mario Lemina Galatasaray'ı sildi! Beşiktaş...

'a 'ın ardından bir çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği için devreye girdi. Gabonlu yıldız yaptığı iki flaş hamle ile 'a yeşil ışık yaktı.

'daki kiralık sözleşmesi sona eren 'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda başkan son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.


N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!
Transferde adı ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.

BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!
transferiyle Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.


  1. 19.08.2020
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