Mario Lemina Galatasaray'ı sildi! Beşiktaş...

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.

GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.







N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!

Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.





BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!

Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.



