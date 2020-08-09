Ryan Babel Marsilya'nın transfer listesinde! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ryan Babel Marsilya'nın transfer listesinde!

Marsilya'nın listesinde!

Ryan Babel Marsilya'nın transfer listesinde!

Fransız basını, Marsilya'nın listesinde 'in bulunduğunu yazdı. Mavi-beyazlıların istedikleri arasında Toulouse'tan , Chivas'tan , Rennes'ten M'Baye Niang da var. Babel'in hem sol kanatta hem santrforda oynaması avantaj olarak görülüyor.

Fransız basını, Marsilya'nın listesinde 'in bulunduğunu yazdı. Mavi-beyazlıların istedikleri arasında Toulouse'tan , Chivas'tan , Rennes'ten M'Baye Niang da var. Babel'in hem sol kanatta hem santrforda oynaması avantaj olarak görülüyor.

  1. 9.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel Marsilya'nın transfer listesinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA