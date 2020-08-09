Ryan Babel Marsilya'nın transfer listesinde!

Fransız basını, Marsilya'nın transfer listesinde Ryan Babel'in bulunduğunu yazdı. Mavi-beyazlıların istedikleri arasında Toulouse'tan Max Gradel, Chivas'tan Jose Macias, Rennes'ten M'Baye Niang da var. Babel'in hem sol kanatta hem santrforda oynaması avantaj olarak görülüyor.