Weissman Galatasaray'a transfer olacak mı? Duyurdular
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre önce gündemine aldığı Sean Weissman için önemli bir haber kaleme alındı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre oyuncu, transferine ilişkin düşünmeye devam ediyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet hattında düşündüğü İsrailli golcü Weissman'a dair ülkesinin basınında önemli bir haber gündeme geldi.
Bu sezon Avusturya takımı Wolfsberger ile toplamda 40 maça çıkan ve 37 gol 8 asist gibi mükemmel bir istatistik yakalayan Weissman'a taliplerin her geçen gün arttığı yazıldı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncuya şimdiye dek Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Celtic resmi transfer teklifi yaptı.
Bununla beraber golcü futbolcuya La Liga ekibi Levante de talip oldu. Weissman'ın kariyer hedefinle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu belirtilirken, İspanya La Liga'ya da sıcak baktığı aktarıldı.
ANTRENMANLARA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan futbolcunun kısa süre içerisinde Avusturya'ya varması bekleniyor çünkü kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.
2. TERCİH BEDAVA AYRILIK
Oyuncunun kafasında bir yandan transfer olduğu belirtilirken diğer yandan da 1 yıl daha mevcut kulübünde kalmayı ve sonrasında bedelsiz bir şekilde transfer olabileceği ifade edildi.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 17:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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