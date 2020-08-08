Weissman Galatasaray'a transfer olacak mı? Duyurdular - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Weissman 'a olacak mı? Duyurdular

Weissman Galatasaray'a transfer olacak mı? Duyurdular

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre önce gündemine aldığı Sean Weissman için önemli bir haber kaleme alındı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre oyuncu, transferine ilişkin düşünmeye devam ediyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gelecek sezon için forvet hattında düşündüğü İsrailli golcü Weissman'a dair ülkesinin basınında önemli bir haber gündeme geldi.

Bu sezon Avusturya takımı Wolfsberger ile toplamda 40 maça çıkan ve 37 gol 8 asist gibi mükemmel bir istatistik yakalayan Weissman'a taliplerin her geçen gün arttığı yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncuya şimdiye dek Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Celtic resmi teklifi yaptı.

Bununla beraber golcü futbolcuya La Liga ekibi Levante de talip oldu. Weissman'ın kariyer hedefinle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu belirtilirken, İspanya La Liga'ya da sıcak baktığı aktarıldı.

ANTRENMANLARA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan futbolcunun kısa süre içerisinde Avusturya'ya varması bekleniyor çünkü kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

2. TERCİH BEDAVA AYRILIK
Oyuncunun kafasında bir yandan transfer olduğu belirtilirken diğer yandan da 1 yıl daha mevcut kulübünde kalmayı ve sonrasında bedelsiz bir şekilde transfer olabileceği ifade edildi.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 17:29
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