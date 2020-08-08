Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız isim İtalya'ya transfer oluyor

Galatasaray'da önemli bi ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, geçmiş şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.

Aktarılan bilgilere göre daha önce de Belhanda ve Feghouli'ye talip olduğu bilinen Sampdoria haricinde Genoa da devreye girdi ve Cezayirli yıldızın peşine düştü.

YENİ EVİ İTALYA OLACAK

Öte yandan sarı kırmızılılarla kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacak her iki kulübün de oyuncuyu takımlarına katmak için dev bir yarışa gireceği ifade edildi.

Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 6 asist üretmişti.