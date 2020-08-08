Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız isim İtalya'ya transfer oluyor
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber çalışmalarına başlayan Cimbom'da gelecek ve gönderilecek ismiler hemen hemen netleşti. Buna göre Galatasaray, yaşadığı mali problemler nedeniyle oyuncu satmak isterken, Feghouli ve Belhanda ismini ön plana koymuştu. Aktarılan bilgilere göre Feghouli, ayrılığı daha önce gerçekleşen isim olacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da önemli bi ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, geçmiş şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.
Aktarılan bilgilere göre daha önce de Belhanda ve Feghouli'ye talip olduğu bilinen Sampdoria haricinde Genoa da devreye girdi ve Cezayirli yıldızın peşine düştü.
YENİ EVİ İTALYA OLACAK
Öte yandan sarı kırmızılılarla kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacak her iki kulübün de oyuncuyu takımlarına katmak için dev bir yarışa gireceği ifade edildi.
Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 6 asist üretmişti.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 12:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız isim İtalya'ya transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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