Son dakika: Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Feghouli İtalya'ya transfer oluyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız isim İtalya'ya oluyor

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız isim İtalya'ya transfer oluyor

'da son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber çalışmalarına başlayan Cimbom'da gelecek ve gönderilecek ismiler hemen hemen netleşti. Buna göre Galatasaray, yaşadığı mali problemler nedeniyle oyuncu satmak isterken, Feghouli ve Belhanda ismini ön plana koymuştu. Aktarılan bilgilere göre Feghouli, ayrılığı daha önce gerçekleşen isim olacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da önemli bi ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, geçmiş şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ile yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.

Aktarılan bilgilere göre daha önce de Belhanda ve Feghouli'ye talip olduğu bilinen haricinde da devreye girdi ve Cezayirli yıldızın peşine düştü.

YENİ EVİ İTALYA OLACAK
Öte yandan sarı kırmızılılarla kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayacak her iki kulübün de oyuncuyu takımlarına katmak için dev bir yarışa gireceği ifade edildi.

Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 6 asist üretmişti.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 12:04
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