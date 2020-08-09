Galatasaray'a Onyekuru ihtimali doğdu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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'a Onyekuru ihtimali doğdu!

Galatasaray'a Onyekuru ihtimali doğdu!

Monaco'ya geri dönen , kendini gösteremiyor. Nijeryalı futbolcunun, takımın kanat oyuncularından geride olduğu ve ilk 11'e girmesinin zorlaştığı ifade edildi. Onyekuru'nun başlayana kadar göze girmezse 1 yıl daha G.Saray'a gelme ihtimali bulunuyor.

Monaco'ya geri dönen , kendini gösteremiyor. Nijeryalı futbolcunun, takımın kanat oyuncularından geride olduğu ve ilk 11'e girmesinin zorlaştığı ifade edildi. Onyekuru'nun başlayana kadar göze girmezse 1 yıl daha G.Saray'a gelme ihtimali bulunuyor.

  1. 9.8.2020
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