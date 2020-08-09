Galatasaray'a Onyekuru ihtimali doğdu!

Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, kendini gösteremiyor. Nijeryalı futbolcunun, takımın kanat oyuncularından geride olduğu ve ilk 11'e girmesinin zorlaştığı ifade edildi. Onyekuru'nun yeni sezon başlayana kadar göze girmezse 1 yıl daha G.Saray'a gelme ihtimali bulunuyor.