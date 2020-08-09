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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray 10 bin kombine başvurusu geldi

10 bin kombine başvurusu geldi

10 bin kombine başvurusu geldi

öncesi kombine satışlarının başlamaması üzerine taraftarları kulübe başvuru yaptı. 10 bin talebin geldiği öğrenilirken ile görüşen yönetimin 'bekleyin' yanıtı aldığı belirtildi. virüsü salgınının devam ettiği ve riskin bitmediği vurgulandı.

öncesi kombine satışlarının başlamaması üzerine taraftarları kulübe başvuru yaptı. 10 bin talebin geldiği öğrenilirken ile görüşen yönetimin 'bekleyin' yanıtı aldığı belirtildi. virüsü salgınının devam ettiği ve riskin bitmediği vurgulandı.

  1. 9.8.2020
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