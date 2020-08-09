10 bin kombine başvurusu geldi

Yeni sezon öncesi kombine satışlarının başlamaması üzerine Galatasaray taraftarları kulübe başvuru yaptı. Yaklaşık 10 bin talebin geldiği öğrenilirken TFF ile görüşen yönetimin 'bekleyin' yanıtı aldığı belirtildi. Corona virüsü salgınının devam ettiği ve riskin bitmediği vurgulandı.