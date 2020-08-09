Galatasaray sağdan uçacak! Onyekuru referans oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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sağdan uçacak! Onyekuru referans oldu

Galatasaray sağdan uçacak! Onyekuru referans oldu

Yeni sezonda hızlı bir kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen rotayı 'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Bordeaux’un 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Bordeaux'un 22 yaşındaki futbolcusu için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Nijeryalı yıldıza Alman ekibi Hoffenheim'ın da talip olduğu belirtildi. A 'da da forma giyen Kalu bu sezon 22 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Kalu, takım ve hoca hakkında Onyekuru'dan bilgi de aldı.

MENAJERİ ÇOK TANIDIK!
Trezeguet, Onyekuru, Emre Kılınç, ve Emre Mor gibi futbolcuların temsilciliğini yapan William D'Avila, Kalu'nun da menajerliğini yapıyor. D'Avila'nın Nijeryalı futbolcuyu 'ye de önerdiği öğrenilirken, 'ın bu transferde birkaç adım önde olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların futbolcuyla el sıkıştığı kaydedilirken, kulübüyle yapılan pazarlıkların ciddi aşamaya geldiği ve imzaların an meselesi olduğu ifade edildi.

  1. 9.8.2020
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