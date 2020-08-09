Galatasaray sağdan uçacak! Onyekuru referans oldu
Yeni sezonda hızlı bir kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Galatasaray rotayı Fransa'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Bordeaux’un 22 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Kalu için 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Bordeaux'un 22 yaşındaki futbolcusu Samuel Kalu için 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Nijeryalı yıldıza Alman ekibi Hoffenheim'ın da talip olduğu belirtildi. A Milli Takım'da da forma giyen Kalu bu sezon 22 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Kalu, takım ve hoca hakkında Onyekuru'dan bilgi de aldı.
MENAJERİ ÇOK TANIDIK!
Trezeguet, Onyekuru, Emre Kılınç, Belhanda ve Emre Mor gibi futbolcuların temsilciliğini yapan William D'Avila, Kalu'nun da menajerliğini yapıyor. D'Avila'nın Nijeryalı futbolcuyu Fenerbahçe'ye de önerdiği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu transferde birkaç adım önde olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların futbolcuyla el sıkıştığı kaydedilirken, kulübüyle yapılan pazarlıkların ciddi aşamaya geldiği ve imzaların an meselesi olduğu ifade edildi.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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