Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar ile anlaşmaya varan yıldız oyuncu, takımına veda etti. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

8 Ağustos 2020 Cumartesi 14:04 Güncelleme: 08.08.2020 14:21
Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

Transfer sezonunda ilk hamlesini Arda Turan ile yapan sarı-kırmızılılara bir transfer müjdesi daha geldi.

Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transferi öncesi takım arkadaşlarına veda etti.

Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

Olympiakos ile son maçına Wolverhampton deplasmanında çıkan sağ bek Omar Elabdellaoui, Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından ayrılık açıklaması yaptı.

Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

28 yaşındaki Norveçli futbolcu "Artık hoşçakal deme zamanı. Burada altı harika yıl geçirdim. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz" dedi.

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