Yıldız oyuncu Galatasaray'ı açıkladı! Takımına veda etti

28 yaşındaki Norveçli futbolcu "Artık hoşçakal deme zamanı. Burada altı harika yıl geçirdim. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz" dedi.



