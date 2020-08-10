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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kalu ilk kez idmana çıktı

Kalu ilk kez idmana çıktı

Menajerinin ve 'ye önerdiği sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı.

Menajerinin ve 'ye önerdiği sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Pandeminin başladığı Mart ayından sonra ilk kez takımla birlikte idmandaki yerini aldı. yönetimi de 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımdaki çıkan tek oyuncu olduğunu ancak onun da test sonucunun negatife dönmesiyle sıkıntıları kalmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu gelişme ile birlikte girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

EZELİ REKABET

'da sınırların kapatılması nedeniyle mahsur kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, 6 Temmuz'da Bordeaux'ya dönüşünde COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu sezon sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, iyileşen Kalu'yu kapmak için de yarışacak.

  1. 10.8.2020
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