Kalu ilk kez idmana çıktı
Menajerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiği Samuel Kalu sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı.
Menajerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiği Samuel Kalu sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Pandeminin başladığı Mart ayından sonra ilk kez takımla birlikte idmandaki yerini aldı. Bordeaux yönetimi de 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımdaki COVID-19 testi pozitif çıkan tek oyuncu olduğunu ancak onun da test sonucunun negatife dönmesiyle sıkıntıları kalmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu gelişme ile birlikte girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
EZELİ REKABET
NİJERYA'da sınırların kapatılması nedeniyle mahsur kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, 6 Temmuz'da Bordeaux'ya dönüşünde COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu sezon sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, iyileşen Kalu'yu kapmak için de yarışacak.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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