Bonservisimi verin
Belhanda, ayrılacak ancak bir şartı var.
Galatasaray'da beklentileri veremeyen ve kendisine kulüp bulması istenilen Younes Belhanda bonservisini bedava almanın peşine düştü. Afrika basınındaki haberlere göre, Belhanda, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede, net bir ifade kullandı ve "Bonservisim verilmedikçe bir yere gitmem" dedi.
Afrıquesports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Şubat'ta oynanan Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belhanda'ya 150 bin euro para cezası verdi. Faslı futbolcunun da "6 ay sonra mı ceza veriyorsunuz? Beni göndermek için mi korkutmaya çalışıyorsunuz?" şeklinde rest çektiği de belirtildi.
10 MİLYON EURO'YA ALINDI
Galatasaray, Younes Belhanda'yı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmanın planlarını yapıyor. 2017 yılında Kiev'den bonuslarla birlikte 10 milyon euro karşılığında Cimbom'a transfer olan Belhanda için sarıkırmızılı kulüp en az 5 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Primlerle birlikte yıllık 4 milyon euro maliyeti bulunan oyuncuyla orta noktada buluşulabileceği belirtiliyor.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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