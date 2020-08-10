Beni takip etmeyin!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve durumu belirsiz olan Mario Lemina, sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Gabonlu futbolcu sezon içerisinde sürekli sakatlanması ile ilgili eleştirilere, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim" cevabını verdi.