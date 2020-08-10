Beni takip etmeyin!
Lemina, eleştirilere isyan etti.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve durumu belirsiz olan Mario Lemina, sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Gabonlu futbolcu sezon içerisinde sürekli sakatlanması ile ilgili eleştirilere, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim" cevabını verdi.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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