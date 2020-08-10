Beni takip etmeyin! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Beni takip etmeyin!

Beni takip etmeyin!

Beni takip etmeyin!

, eleştirilere isyan etti.

ile kiralık sözleşmesi sona eren ve durumu belirsiz olan Mario , sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Gabonlu futbolcu sezon içerisinde sürekli sakatlanması ile ilgili eleştirilere, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim" cevabını verdi.

  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beni takip etmeyin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA