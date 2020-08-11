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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray O isimde işlem tamam! G.Saray'dan 2. transfer

Son dakika... Oğulcan Çağlayan 'da!

Son dakika... Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da!

Son dakika... Bu sezon Çaykur Rizespor forması ile gösterdiği başarılı performansla transferin gözde ismi haline gelen Oğulcan Çağlayan'ın ile prensip anlaşmasına vardığı biliniyordu. Sarı-kırmızılılar transferi sosyal medyadan sesli bir şekilde duyurdu. (A Spor)

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 16:11
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