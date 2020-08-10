KAP şovu başlıyor
Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan Galatasaray'da ilk açıklanan transfer Arda Turan olmuştu.
Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan Galatasaray'da ilk açıklanan transfer Arda Turan olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu için KAP bildirimleri için de hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta açıklamanın yapılması bekleniyor. Yeni transferlerden en maliyetli isim Emre Kılınç olacak.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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