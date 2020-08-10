KAP şovu başlıyor

Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan Galatasaray'da ilk açıklanan transfer Arda Turan olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu için KAP bildirimleri için de hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta açıklamanın yapılması bekleniyor. Yeni transferlerden en maliyetli isim Emre Kılınç olacak.