KAP şovu başlıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray KAP şovu başlıyor

şovu başlıyor

KAP şovu başlıyor

Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan 'da ilk açıklanan olmuştu.

Şu ana kadar beş oyuncuyla anlaşan 'da ilk açıklanan olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu için bildirimleri için de hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta açıklamanın yapılması bekleniyor. Yeni transferlerden en maliyetli isim Emre Kılınç olacak.

  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KAP şovu başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA