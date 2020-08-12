Mustafa Cengiz: Fenerbahçe Mert Hakan'ı kandırdı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Mert Hakan Yandaş kavgası bir kez daha alevlendi. Dün söz Mustafa Cengiz'deydi ve Galatasaray Başkanı, sponsorluk imza töreninde kendilerinin anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için sert ifadeler kullandı. Cengiz, "Ben rakibimin mertçe, delikanlıca yarışın içerisinde olmasını isterim. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, bizimle anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler" diye konuştu.



HERKESİN KARAKTERİ FARKLI

"Allah, bizi başkalarının anlaştığı futbolcuyu kandırmaktan korusun" diyen Başkan Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Genç çocuklar bunlar. Eğer profesyonel düşünürseniz daha fazla bir maddi olanak teklif edildiğinde olabilir, herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Siz o insana 2-3 kat hem de bir değil, beş, altı futbolcuya verip, sonra da 'Limitless' yazıp sonra da 'Bana ceza vermezsin benim 30 milyon taraftarım var' diye üstü örtülü size tehdit sallarsam gelecek yıl beni suçlayın. Bizim kulüpler olarak dikkatli olmamız lazım.



SORGULANMASI GEREKİYOR

Ben Fenerbahçe ile Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarışın içerisinde olmak isterim. Bundan rahatsız hiç olmam, zevk alırım. Çünkü daha fazla gelir elde ederiz. Ama ben kuralları çiğnersem, şike yaparsam; bana ceza verin. 2 yıldır biz faaliyet raporlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na veriyoruz. Harcama limitlerinin nasıl çıkacağını hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Eğer ben bunu bilmiyorsam camiamın beni sorgulaması gerekir. 'Nasıl başkan, yöneticisin sen' diye. Ondan sonra 'limit tanımıyorum' diyorsun. Haksız bir durum varsa bu düzeltilir.



AYNI DURUMA DÜŞEBİLİRİZ

Orada konulmuş bir limit var. 'Ben buna uymam, aşarım. Cezayı da ödemem' diyemezsiniz. Bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Biz kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymazsanız anarşi olur. Futbolculara milyon eurolar ödeyecek halim yok. Ben de limitin tamamını harcayamam. Gelecek yıl da bizim aynı duruma düşeceğimizi söylüyorlar. Doğrudur, düşebiliriz ama biz cezamız neyse onu çekeriz. Biz o kadar ceza yedik, ağzımızı açmadık. Aziz Yıldırım'dan sonra en çok ben ceza yedim. Hepsini ödedim, gıkım çıkmadı. Oyun başlamışken kural değişmez.



ROLEX AYRINTISI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesiyle ilgili konuştu. Albayrak, "Doktoruna bile 'Galatasaray forması giydiğimde sana rolex saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum. Birçok futbolcu ile elimde ilgili çok detaylı yazılar var" dedi. Bu noktada araya giren Başkan Mustafa Cengiz, "Ben pandoranın kutusunu açmam. Çok utanan, yüzü kızaran insanlar olur" ifadesini kullandı.



İMALI SÖZLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Teknik heyetimizin planlarında Lemina yok" açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi. Lemina, "Arkadaşlarıma en iyi dileklerimle, yakında görüşürüz. Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu" ifadelerini kullandı.



KiM İMZALAMADI?

Başkan Mustafa Cengiz'in "Kızgınım ve af etmeyeceğim" dediği dört oyuncunun Sofiane Feghouli, Belhanda, Ryan Donk ve Mariano olduğu öğrenildi. Mariano takımdan ayrılırken indirime yanaşmayan diğer oyuncularla görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.



BAZILARI BİZİ ÇOK YORDULAR

Takımdaki bazı futbolcuların indirime yanaşmadığını ve kendilerini çok yorduğunu söyleyen Başkan Cengiz şöyle konuştu: 30'a aşkın futbolcu sağ olsun feragatname imzaladı, dördü imzalamadı. Canları sağ olsun, hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda'nın davranışı bu anlamda çok kaliteli. Paranın bozduğunu para ile tamir edersiniz.



ARDA BÜYÜK İNCELİK YAPTI

Cengiz, daha önce karşı çıktığı Arda Turan'ın Fatih Terim'in isteğiyle transfer edildiğini söyledi. Galatasaray Başkanı, "O dönem bana Arda Turan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. İkincide iş değişti. Fatih hocamız sağ olsun resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Arda sağ olsun 'Boş mukaveleye imza atarım' dedi. Arda büyük bir incelik yaptık" dedi.



BAŞKAN'DAN AL HABERİ:

MARIO LEMINA: Bize hizmet verdi, biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içinde yok.

SERI: Kalmasını düşünüyoruz.

RADAMEL FALCAO: İndirim yaptı devam edecek gibi görünüyor.

YENİ TRANSFERLER: Transfer dönemi yeni başladı. 4 Ekim'e kadar süremiz var. Dinamik bir süreç. Biz limitlerimiz içerisinde, kurallara ve yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarlarına uygun şekilde her türlü transferi yaparız.