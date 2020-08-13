Galatasaray mahkeme sonucunu bekliyor! Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray mahkeme sonucunu bekliyor! Kaan Ayhan...

mahkeme sonucunu bekliyor! ...

Galatasaray mahkeme sonucunu bekliyor! Kaan Ayhan...

'da teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği 'ın geleceği merak konusu oldu. Sassuolo ile Kaan'ın bonservisini elinde bulunduran Kulübü'nün mahkemelik olmasından sonra sarı-kırmızılı takım beklemeye geçti. Mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi.

2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 'ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi. 'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma olamayacağı öğrenildi.

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'den birçok teklif almasına rağmen "Türkiye'ye şu anda dönersem sadece forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon Euro nakit bulamaması, Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.

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Teknik direktör 'in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor.

  1. 13.08.2020
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