Galatasaray mahkeme sonucunu bekliyor! Kaan Ayhan...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Kaan Ayhan'ın geleceği merak konusu oldu. Sassuolo ile Kaan'ın bonservisini elinde bulunduran Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün mahkemelik olmasından sonra sarı-kırmızılı takım beklemeye geçti. Mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi.
31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma transfer olamayacağı öğrenildi.
FATİH TERİM İSTEDİ, GALATASARAY 2 MİLYON EURO NAKİT BULAMADI
Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen "Türkiye'ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon Euro nakit bulamaması, Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.
ASLAN MAHKEME SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEK!
Teknik direktör Fatih Terim'in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray mahkeme sonucunu bekliyor! Kaan Ayhan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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