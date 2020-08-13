Arda Turan'dan samimi itiraflar! 'Hatalarımın farkındayım' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Arda Turan'dan samimi itiraflar! "Hatalarımın farkındayım"

Galatasaray altyapısından yetişerek 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e buradan da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 9 yılın ardından yuvaya geri döndü. Kimi kesim bu transferi eleştirse de sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olan Arda Turan, yaptığı açıklamalarda samimi itiraflarda bulundu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:18 Güncelleme: 13.08.2020 13:18
Arda Turan'dan samimi itiraflar! Hatalarımın farkındayım

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda önemli itiraflarda bulundu.

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Arda Turan'dan samimi itiraflar! Hatalarımın farkındayım

Hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim.

Arda Turan'dan samimi itiraflar! Hatalarımın farkındayım

Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim.

Arda Turan'dan samimi itiraflar! Hatalarımın farkındayım

Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribün orada.' Bu, benim için her zaman böyleydi. Konu çok basit. Ben, Galatasaraylıyım. O yüzden, duygularımın tamamı, her Galatasaraylı'nın nasılsa, benimkiler de öyle.

Arda Turan'dan samimi itiraflar! Hatalarımın farkındayım

TRANSFER DEVRE ARASINDA NEDEN OLMADI?
Galatasaray, hiyerarşisi çok ayrı olan, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da tabii ki en başta, kulübün en değerli isimlerinden bir tanesidir, yönetim kurulu da öyle. Yönetim kurulu açıkladı. 'Biz, böyle uygun gördük.' dedi. O günden, bugüne kadar da hiçbir olumsuz veya kırgınlık belirtisi olan bir açıklamam olamaz, öyle bir durum da söz konusu değildi. Galatasaray Başkanı'ndan, yönetiminden gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üstüne...

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