Arda Turan'dan samimi itiraflar! "Hatalarımın farkındayım"
Galatasaray altyapısından yetişerek 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e buradan da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 9 yılın ardından yuvaya geri döndü. Kimi kesim bu transferi eleştirse de sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olan Arda Turan, yaptığı açıklamalarda samimi itiraflarda bulundu.
Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim.
TRANSFER DEVRE ARASINDA NEDEN OLMADI?
Galatasaray, hiyerarşisi çok ayrı olan, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da tabii ki en başta, kulübün en değerli isimlerinden bir tanesidir, yönetim kurulu da öyle. Yönetim kurulu açıkladı. 'Biz, böyle uygun gördük.' dedi. O günden, bugüne kadar da hiçbir olumsuz veya kırgınlık belirtisi olan bir açıklamam olamaz, öyle bir durum da söz konusu değildi. Galatasaray Başkanı'ndan, yönetiminden gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üstüne...