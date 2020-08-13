Arda Turan'dan samimi itiraflar! "Hatalarımın farkındayım"

TRANSFER DEVRE ARASINDA NEDEN OLMADI?

Galatasaray, hiyerarşisi çok ayrı olan, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da tabii ki en başta, kulübün en değerli isimlerinden bir tanesidir, yönetim kurulu da öyle. Yönetim kurulu açıkladı. 'Biz, böyle uygun gördük.' dedi. O günden, bugüne kadar da hiçbir olumsuz veya kırgınlık belirtisi olan bir açıklamam olamaz, öyle bir durum da söz konusu değildi. Galatasaray Başkanı'ndan, yönetiminden gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üstüne...