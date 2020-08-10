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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Omar'a özel izin

Omar'a özel izin

Kısa bir tatil yapacak ve ’ta gelecek.

ile anlaşma sağlayan ve eski takımı 'a veda eden 'nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile tarihinde 'a gelecek. Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini Cimbom'a bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından da kampına katılacak.

VEDA ETTİ

Elabdellaoui, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdim. Benim için çok zor bir seçim oldu. Takımda kalmam için benimle birçok kez görüşüldü ancak reddedemeyeceğim teklif geldi ve ayrılmaya karar verdim" diye konuşmuştu.

YERİNE ISLA

'den ayrılan Mauricio Isla, Olympiakos'un sağ bek transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Yunan basınındaki haberlere göre, Olympiakos'un önümüzdeki günlerde Isla görüşüp oyuncuyla anlaşması bekleniyor.

  1. 10.8.2020
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