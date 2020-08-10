Omar'a özel izin
Kısa bir tatil yapacak ve 15 Ağustos’ta gelecek.
Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olympiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile 15 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelecek. Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini Cimbom'a bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından da kampına katılacak.
VEDA ETTİ
Elabdellaoui, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdim. Benim için çok zor bir seçim oldu. Takımda kalmam için benimle birçok kez görüşüldü ancak reddedemeyeceğim teklif geldi ve ayrılmaya karar verdim" diye konuşmuştu.
YERİNE ISLA
Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Olympiakos'un sağ bek transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Yunan basınındaki haberlere göre, Olympiakos'un önümüzdeki günlerde Isla görüşüp oyuncuyla anlaşması bekleniyor.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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