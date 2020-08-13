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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'ın gözdesine teklif götürdü!

Galatasaray'ın gözdesine Bordeaux teklif götürdü!

'ın listesinde yer alan, Slovak ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki için 'dan teklif geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'a Bukari transferinde rakip çıktı. Sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan 21 yaşındaki Ganalı futbolcu için devreye giren son takım oldu.

Gana basınında yer alan haberlere göre Slovak ekibi Trencin'de forma giyen genç kanat oyuncusu için Fransız ekibi 2 milyon Euro'luk bir teklif götürdü. Daha önce çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın bu isim için 500 bin Euro önerdiği ifade ediliyordu.

İstatistikleri ile dikkatleri üzerine geçen sağ kanat, geride bıraktığımz sezon çıktığı toplam 30 maçta 11 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray ve Bordeaux'nun yanı sıra oyuncuyla Nimes, Celta Vigo ve 'un da ilgilendiği belirtiliyor. Bukari'nin takımıyla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.


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  1. 13.08.2020
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